Экс-домработница Пугачевой честно рассказала о болезнях артистки

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что артистка действительно плохо себя чувствует и находится в стрессе. Так она прокомментировала недавнее появление артистки с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Юрмале. Поклонников обеспокоила ссутулившаяся фигура 75-летней Пугачевой.

Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… А теперь читаю: «Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале». При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце, – заявила Доронова.



Она также отметила стойкость Пугачевой, отметив, что, не знает, как у артистки выдерживают нервы.