Концерт Глюк’oZы обернулся скандалом

Наталья Чистякова-Ионова, известная публике под псевдонимом Глюк’oZa была близка к тому, чтобы сорвать свой концерт в Красноярске. Певица выступала по случаю Дня металлурга на острове Татышев.

Портал NGS24.RU сообщает, что артистка не попадала в ноты и вела себя очень странно.

«Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное. Я не эксперт, могу ошибаться. Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз... Поведение просто неадекватного человека», — приводит портал слова одной из из зрительниц.



Максим Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». Продюсер анонсировал событие, отметив, что Наталья Ионова (Глюк'oZa) дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением, и ей следует найти замену.