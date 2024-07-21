Газманов высказался о покинувших Россию артистах

Олег Газманов убежден, что многие представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию, уже сейчас жалеют об этом. Он считает, что они поступили так не из-за убеждений, а под влиянием минуты, о чем и рассказал в интервью на YouTube-канале информационного агентства БелТА.

«Это на совести каждого человека. Более того, я скажу, что многие резкие высказывания были у людей, которые сейчас уже жалеют об этом. Может быть, не разобрались с ситуацией, может быть мозги промыли. Их у нас промывают будь здоров как».



Певец считает, что вернуть доверие и прежнее расположение публики тем, кто хочет вернуться, будет непросто, пишет СтарХит.

«Народ сам определяет и очень жестко народ высказывается по поводу тех людей, которые фактически предают свою страну, своих предков. Отказаться от всего этого за пирожки и баварское — так не бывает. И здесь, если артист не понимает, то народ заставит понять так или иначе», — отметил Газманов.



Недавно Олег Газманов заявил, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие страны Запада.

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил», — сказал Газманов.



Он добавил, что из-за ограничений не может попасть в собственную квартиру в Юрмале. Певец подчеркнул, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, «подавиться» этой недвижимостью.