Водонаева пожаловалась на последствия вечеринки Ивлеевой

После «голой» вечеринки Ивлеевой и скандала, когда кадры с мероприятия попали в общий доступ, имидж многих ее участников пострадал. В результате Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты оказались без работы на несколько месяцев.

Как оказалось, и другие участники, лишь заглянувшие ненадолго и бывшие во вполне пристойных нарядах, понесли репутационные потери, пишет teleprogramma.pro.

Алена Водонаева в шоу «Света вокруг света».рассказала, что тоже была на вечеринке Ивлеевой. Одета она была в длинное черное платье.

По ее словам, она даже не дошла до комнаты, где все снимали фото и видео.

«Я как и на любую свою тусовку, на которую я хожу, пришла на 30 минут. Я не пью алкоголь, но там было весело. Если бы я была молодая и тусовщица, то, конечно, я бы там осталась. Эта вечеринка ничем не отличалась от других вечеринок, но выглядело это в итоге, конечно, все очень странно из-за раздутости этой вечеринки», — сказала Алена.



Однако общей волной бойкота накрыло и ее.

«У меня стало меньше рекламы, у меня есть некоторые сложности с проектами», констатировала телеведущая.



Накануне Алена Водонаева призналась, что чувствует себя владельцем «серьезных медиаресурсов», в частности, телеграм-канала с 130-ю тысячами подписчиков.