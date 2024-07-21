Вдовец Заворотнюк судится с застройщиком из-за квартиры звезды

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, которая ему перешла по наследству от супруги. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Причиной судебных разбирательств стало то, что строительная компания не исполнила своих обязательств перед участниками долевого строительства. Издание предположило, что застройщик не сдал новостройку вовремя.

По данным СМИ, имущество Заворотнюк разделят муж, мама и трое детей. Актриса оставила им две квартиры в столице: апартаменты в современном ЖК в районе «Мосфильма» и недвижимость в центре Москвы площадью 190 квадратных метров.

Помимо прочего, в 2012 году актриса приобрела земельный участок в элитном поселке в Подмосковье. Знаменитость построила там дом, стоимость которого оценивается в 120 миллионов рублей. Также артистка владела землей в Сочи.

Семья Заворотнюк вступит в наследство через шесть месяцев после кончины актрисы. Издание предполагает, что всем распоряжаться будет именно Чернышев.

Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Недавно дочь Заворотнюк Анна показала фото матери во время болезни. Психолог прокомментировал этот жест.

«Вечерняя Москва» вспомнила главные эпизоды жизни актрисы и выяснила, кому достанется наследство.