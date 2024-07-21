Сябитова спровоцировала скандал на шоу с экстрасенсами

Главная сваха страны Роза Сябитова приняла участие в телевизионном шоу про экстрасенсов и спровоцировала скандал своим навязчивым поведением. Она публично прокомментировала внешность всех участников проекта и сообщила о намерении вывести каждого на эмоции. Многие не поняли, для чего были нужны подобные нападки Сябитовой.

«Мне стало неприятно. На мой взгляд, нельзя так общаться с людьми. С какой целью вы пришли сюда? Вам нравится оскорблять нас?» – передает слова участницы проекта Екатерины Костиной «Пятый канал».



Сябитова заявила о намерении вывести на эмоции каждого участника шоу, чтобы определить своих фаворитов проекта. Такое поведение пришлось не по нраву многим. Кроме того, сваха публично прокомментировала внешность каждого, чем вызвала непонимание и недовольство своих коллег по шоу.

Симпатии Сябитовой завоевали Эльвира Гебар и Андрей Харрис. Участница шоу дала рекомендацию инвестировать денежные средства в недвижимость, акции и положить на банковский вклад, Харрис посоветовал открыть бизнес – собственное ивент-агентство.

Ранее стали известны подробности о сьемках нового сезона шоу «Последний герой». Программу хотят снимать в России.