Дочь Питта и Джоли дала объявление в газету об отказе от фамилии отца

Шайло, дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, еще в мае официально заявила о намерении отказаться от фамилии отца. По американскому законодательству, после всех процессуальных процедур соответствующее объявление должно быть опубликовано в одной из газет.

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Такая публикация на страницах лос-анджелесского издания Times. Там есть приписка, что если кто-то не согласен с этим решением, то он должен его оспорить до конца месяца.

По данным издания Page Six, Шайло самостоятельно наняла и оплатила адвоката, который вел это дело.

— Энджи не может говорить об этом. Но если спросите, связано ли это с историей насилия, то да, это часть этого, — заявил инсайдер СМИ, комментируя решение девушки.



Сам Брэд Питт никак не отреагировал на решение дочери.

В прошлом году бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта был завершен спустя семь лет. Питт выплатит Джоли 250 миллионов долларов за долю во французской винодельне. Примечательно, что именно финансовая сторона вопроса затянула процесс.

В марте Питт отказался от совместной опеки над детьми с Анджелиной Джоли. Актриса получит единоличную опеку, однако ее бывший супруг сможет навещать своих детей.

Пакс Джоли-Питт, приемный ребенок пары, высказался об отце. Он заявил, что у его приемного отца нет ни малейшего сочувствия к четырем детям, которые в его присутствии цепенеют от страха.

Юноша также написал, что отец превратил жизнь семьи в «постоянный ад». Незадолго до этого дочь пары представилась Захарой Марли Джоли, опустив отцовскую часть фамилии.

В октябре 2022 года Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего мужа. Она заявила, что она и их общие дети находились в опасности из-за запоев актера.

В 2021 году отмечалось, что трое из шести детей голливудских звезд Питта и Джоли хотели выступить против отца в суде. В материалах дела указано, что суд повлияет на эмоциональное состояние детей. По этой причине трое из них потребовали возможность высказаться.