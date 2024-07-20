Милявская рассказала, как обидела Толкалину

Лолита Милявская на шоу «5 книг» с писателем Александром Цыпкиным вспомнила как лишила коллегу верхней одежды. Певица случайно уехала в пальто актрисы Любови Толкалиной, перепутав его со своим.

Дело было в стоматологической клинике, Лолита стремилась поскорее ее покинуть, и не заметила, как взяла не свою одежду, пишет Gazeta.ru.

По словам Лолиты, она узнала об этом уже дома. Ей позвонили из клиники.

«Конечно, Любовь Толкалина злилась на меня. В итоге она мне написала от руки письмо карандашом, чего я давно не получала. Я хочу ее письмо тоже вставить в рамку. Она меня простила», — рассказала певица.



Этот инцидент произошел уже после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Тогда Милявская решила заняться своим здоровьем на фоне отмены концертов.

Отметим, что исполнительница хита «На Титанике» возвращается к частным выступлениям после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка подняла прайс с 4 млн рублей до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер.