СК проверит брата выступившей на Евровидении от России певицы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского националиста Назара Приходько, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Ведомство заинтересовалось тем, что он публично призывает к убийству российских граждан.

В средствах массовой информации и социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым украинский националист Назар Приходько публично выражает призывы к убийству российских граждан, — сказано в сообщении ведомства.



В рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка его высказываниям. Известно, что Приходько является братом певицы Анастасии Приходько, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию. Кроме того, украинская исполнительница известна в России благодаря участию в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале.

Ранее Бастрыкин поручил выяснить, почему правоохранительные органы не оказывают помощь женщине из подмосковной Балашихи. На протяжении нескольких лет к ней пристает и предлагает познакомиться мигрант. После отказов мужчина высказывает в адрес женщины оскорбления и угрозы физической расправой, а также повреждает имущество.