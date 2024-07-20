Налоговая заблокировала счета Шаца* в России

Федеральная налоговая служба заблокировала счета телеведущего Михаила Шаца (*внесен Минюстом РФ в список иноагентов), переехавшего из России в Израиль. Теперь Шац не сможет заниматься индивидуальным предпринимательством, сообщает Telegram-канал Mash.

Канал пишет, что Шац оформил бизнес как ИП в 2016 году. В июне этого года шоумена исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а 11 июля запретили ему операции по счетам.

По документам ИП Шаца занималось 30 видами деятельности. Среди них радиовещание, продажа лекарств, автоперевозки, риелторские услуги, торговля пиломатериалами, табачными изделиями, мебелью и коврами.

Комик также является учредителем ООО «О.С.П.», как и его жена Татьяна Лазарева( внесена Минюстом в список иноагентов, а также в российский перечень террористов и экстремистов).

По данным Mash, это предприятие по-прежнему продолжает работать и извлекать прибыль в России, хотя шоумен более двух лет назад эмигрировал в Израиль.

Ранее сообщалось, что Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.