Фомин объяснил, почему до сих пор не создал семью

Митя Фомин принимал участие в концерте «Звезды хайпа», прошедшем в первый день фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». В кулуарах певец отвечал на вопросы журналистов. В частности, его спросили, почему даже отметив 50-летний юбилей он ходит в холостяках.

Митя ответил, что все дело в меркантильности и лени современных девушек. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«К сожалению, в последнее время визитной карточкой многих девушек стала неискренность. Все хотят что-то выкружить. Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: куда, зачем, что за ресторан.

Я девушке прощу все, но не желание не работать и быть специалистом в какой-то своей сфере. Все девушки хотят богатого любовника и не работать... Ушло, к сожалению, время романтики и наивности, как в фильмах нашего детства»,-пожаловался артист.



Ранее стало известно, что Митя Фомин потратил порядка 30 миллионов рублей на ремонт в своей московской квартире, которую он купил около 10 лет назад.