Обнародована неожиданная причина спроса на билеты фестиваля Вайкуле

Алла Пугачева и в этом году поселилась в Юрмале. Местные блогеры пишут ог том, что ее приезд послужил катализатором спроса на гала-концерт фестиваля Лаймы Вайкуле. Если ранее билеты раскупались крайне плохо, то за последние дни продано 70% мест. Многие хотят прийти только из-за того, чтобы увидеть Аллу Борисовну.

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Как пишет «Комсомольская Правда», ходят слухи, что Примадонну пригласили выступить на частной вечеринке олигарха из Риги за солидный гонорар – 200 тысяч евро (19 миллионов рублей).

Аллу Пугачеву в Юрмале видят на прогулках с детьми Елизаветой и Гарри в сопровождении секьюрити. В арендованном доме есть прислуга и охрана. Муж Пугачевой зарабатывает деньги на частных мероприятиях в разных городах и странах. Гастроли по Латвии у него только в августе – будет 8 концертов до 16 августа.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Пугачевой появились после ее недавних фото из Юрмалы. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова заявила об ухудшении состояния здоровья певицы.