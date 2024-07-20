Шаляпин дважды получил отказ от известной актрисы

Прохор Шаляпин дважды пытался завести более близкое знакомство с народной артисткой России Ириной Муравьевой. Певец пытался сфотографироваться со знаменитой актрисой, но оба раза получил отказ.

«Два раза отказала мне в этой жизни Ирина Муравьева», — пожаловался Прохор.



Ранее знакомый попросил Шаляпина записать совместное видео с актрисой. Прохор специально приехал в Малый театр, но Ирина Вадимовна не хотела ни фотографироваться, ни записывать ролик, пишет 5 Канал.

По прошествии нескольких лет Прохор Шаляпин оказался на банкете, где присутствовала и Муравьева. Певец решил повторить заход. И во второй раз получил отказ.

«А у меня в голове: „Еще неизвестно, кому эта фотография больше пригодится“. Может, я буду как Федор Иванович Шаляпин — мегазвездой к своим 70 годам. И мы не знаем, что будет дальше», — пошутил Прохор.



Певец Прохор Шаляпин неоднократно рассказывает об изнанке шоу-бизнеса и артистах, которых продвигают влиятельные люди. Так, исполнитель проанализировал карьеру Юрия и Владимира Киселевых, сыновей продюсера Владимира Киселева, а также артиста Shaman. Он считает, что они смогли добиться успеха в шоу-бизнесе только благодаря влиятельным покровителям.