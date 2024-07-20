Алсу рассказала о жизни после развода

Алсу рассказала журналистам, что уже «научилась жить» после расставания с мужем. Она искренне благодарна всем тем, кто поддержал ее в такой тяжелой ситуации. Кроме того, у нее остается ее любимая профессия, которая не дает ей слишком сильно погрузиться в переживания, пишет gazeta.ru.

«В 40 лет жизнь только начинается! Все поддерживают, как могут», — сказала исполнительница.



Весной Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым, с которым за 18 лет брака родила троих детей. Предположительно, это произошло из-за связи ее супруга с Анастасией Решетовой.

Абрамов хотел бы примирения, но певица настроена решительно.

Ранее Алсу сообщила, что решилась на сольный концерт после расставания с мужем. Артистка анонсировала выступление, которое состоится 16 октября 2024 года в Московском международном доме музыки. По словам певицы, билеты уже поступили в продажу.