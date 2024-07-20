Деймон Албарн раскритиковал Боба Дилана за запрет смартфонов на концертах

Музыкант Деймон Албарн, фронтмен групп Blur и Gorillaz, не поддержал идею певца Боба Дилана запретить пользоваться смартфонами во время концертов. По мнению артиста, если увлечь зрителей, им и так не захочется доставать мобильники.

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В ноябре 83-летний Боб Дилан отправится в небольшой тур по Великобритании. Снимать его и вообще пользоваться телефоном на каждом из 10 концертов нельзя, напоминает NME.

«Если вы начнете что-то запрещать, чем это кончится? — прокомментировал ситуацию Албарн в новом интервью. — Думаю, нужно просто идти и делать свое дело. Люди не захотят сидеть в телефонах, если вы правильно с ними взаимодействуете».



Боб Дилан — не единственный музыкант, которому, похоже, не нравится съемка во время выступлений. В прошлом году фронтмен Placebo Брайан Молко приостановил концерт, потому что часть фанатов снимала его на смартфоны. Одного из них артист даже обвинил в неуважении к группе.