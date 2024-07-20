Боня рассказала, что неудачная пластическая операция изуродовала ее маму

Галина Ивановна, мама Виктории Бони, долго отказывалась от пластической операции, но дочь ее уговорила. К сожалению, хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Виктория Боня в эфире шоу «Злые языки» сообщила, что ее маме в Дубае изуродовали лицо, пишут 7days.ru.

«Я маму подговорила на операцию. Мы сделали в Дубае. У мамы плохие последствия после операции. Я бы даже сказала немножко страшные. Хирург взялся, но маме испортили лицо. У нее огромные шрамы, ожог», — сказала Боня.



Виктория также призналась, что, по-видимому, ее родительнице придется ложиться еще на одну операцию, чтобы как-то устранить дефекты.

Ранее Виктория Боня призналась, что сделала пластическую операцию из-за Руслана Гасанова, и раскрыла причину их расставания.