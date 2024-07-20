Кушанашвили опроверг слухи о новой операции

Отар Кушанашвили отреагировал на видеоролик, где о нем говорили футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah. В первую очередь журналист опроверг слухи о том, что его кладут на очередную операцию. Об этом сообщает СтарХит.

«Сегодня не операция. Не надо героизации. Сегодня выяснение, как долго будет перетечь река Волга. Как я умею фольклор подключать! Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии. Не надо делать из меня человека, который четыреста операций прошел. И, рассуждая обо мне, Дима Тарасов сказал, у Отара настрой правильный. Ребята, а какой еще у меня может быть настрой? Я должен выздороветь», — сказал Кушанашвили.



Родственники журналиста предупреждают о мошенниках, которые собирают 4 млн рублей якобы на его лечение. Они звонят от имени жены, дочери и сестры Отара и говорят, что собирают средства для него. На данный момент известно о четырех пострадавших.