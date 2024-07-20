Умер основатель и солист легендарной советской поп-группы "Витамин"

Скончался Рауль Сеппер, советский и эстонский музыкант, известный по работе в легендарной группе "Витамин": Сеппер был сооснователем, вокалистом и бас-гитаристом ВИА.

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"Витамин" был активен в 1978-1989 годах и пользовался в СССР плотной популярностью, активно гастролируя и выдавая по 250-270 концертов в год по всей стране.

Группа записала порядка 150 песен, ее музыка звучит в ряде фильмов и сериалов.

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Рауль Сеппер родился в 1951 году. Помимо "Витамина" был участником групп Ruja, Polyphon, Singel, Oomen и других проектов. В 2001-м записал сольный альбом "Все как есть…".

Музыканта не стало рано утром 19 июля, об этом сообщили эстонские СМИ.