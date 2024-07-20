Мария Аронова экстренно госпитализирована

Актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. В ходе обследования у нее нашли доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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— Хирурги не собираются их удалять, так как здоровью они не угрожают. Врачам актриса жаловалась на усилившиеся ноющие боли в области поясницы, которые появились пять лет назад, — говорится в публикации Telegram-канала.



В 2017 году в СМИ появлялась информация, что у актрисы нашли онкологию. Однако те сообщения Аронова не опровергла и не подтвердила.

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До этого стало известно, что у телеведущего Леонида Каневского подозревают онкологическое заболевание. Последние несколько лет актер жаловался на боли в районе малого таза. Представитель Каневского позже опровергла эту информацию.

Народного артиста России Андрея Мартынова 14 июля госпитализировали в Москве. 78-летнему актеру стало плохо утром. Мужчина пожаловался на проблемы с дыханием и боли в сердце.