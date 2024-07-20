Сланевская публично извинилась перед Долиной

Лариса Долина, выступавшая в Челябинске на концерте «Курчатов Фест», не приняла у поклонницы букет. Певица объяснила, что у нее аллергия на лилии.

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После этого певица Анастасия Сланевская (Слава) выступая в Анапе, заявила, что примет все цветы, которые ей подарят, поскольку у нее нет аллергии, пишут 7days.ru.

Долина не оставила эти слова без внимания, и высказалась, что не понимает такого выпада в свою сторону.

Слава в личном блоге принесла извинения за неудачную шутку.

«Обращаюсь к Ларисе Александровне, которую я очень уважаю и очень люблю. Я просто посмеялась, что у меня нет аллергии. Это было просто общение со зрителями, а, ни в коем случае, не упрек!» - написала певица.



Ранее Сланевская обратилась к своей аудитории через социальные сети и высказалась об обманщиках, которые, по словам звезды, есть в ее окружении. Она заявила, что не раз прощала их, но теперь сильно жалеет об этом.