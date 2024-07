The Smashing Pumpkins анонсировали альбом Aghori Mhori Mei

Американская рок-группа The Smashing Pumpkins готовится выпустить новый альбом Aghori Mhori Mei 2 августа. Это будет их первый релиз с гитаристкой Кики Вонг, пришедшей на смену Джеффу Шредеру.

© Go.zvuk.com

Новая участница присоединилась к The Smashing Pumpkins в апреле. Кандидатуру исполнительницы нашли среди 10 тысяч заявок, отправленных на почту коллектива.

В обновленном составе команда поедет в тур этим летом вместе с Green Day, напоминает Pitchfork.

Треклист Aghori Mhori Mei:

Edin Pentagrams Sighommi Pentecost War Dreams of Itself Who Goes There 999 Goeth the Fall Sicarus Murnau