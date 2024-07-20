Корчевников призвал россиян не заигрывать с темными силами

Борис Корчевников возмутился открытием в Москве «сатанинского» кафе. Телеведущий всерьез убежден - «заигрывание с темными силами — прямой «путь в ад». Он возмущен, что по телевидению показывают колдунов и ведьм. Борис констатирует, что «Россия догоняет мировой тренд открытого сатанизма», сообщают news.ru.

«В Москве открылось сатанинское кафе. С официантами в виде чертей, с бафометом-дьяволом в оформлении, пентаграммами и бесовскими рожами в декоре. Россия спешно догоняет мировой тренд открытого сатанизма. Такие кафешки и рожки из поролона — это уже союз с врагом Бога и человека. А для жизни каждого и для жизни страны — дьявол самый паршивый союзник: потому что единственный путь, которым он ведет своих — это путь в ад», — написал Корчевников.



Телеведущий предостерег россиян от просмотра и тем более участия в подобных историях. По его словам, все это — приметы того, что мир «на пороге больших и страшных потрясений».

Несмотря на то, что Борису Корчевникову уже 42 года, у него до сих пор нет наследников. Женат телеведущий был только один раз, брак просуществовал чуть больше года.

По словам Корчевникова, все его мечты сбылись, кроме рождения детей и счастливого брака.