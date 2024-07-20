Лоза объяснил, почему не закрывает комментарии к своим постам

Юрий Лоза объяснил журналистам, почему он не закрывает свои социальные сети от комментариев. Он считает, что на негатив не стоит всерьез обращать внимания, а зачастую там размещают очень интересные, дельные публикации. Об этом пишет НСН.

«Я не закрываю комментарии, потому что часто люди пишут очень хорошие вещи. Я хочу наладить контакт, хочу знать, о чем думает народ, иногда интересные сведения публикуются. У каждой медали есть две стороны», — сказал певец.



При этом Лоза добавил, что «любой идиот» может писать в соцсетях что угодно.

«Интернет потихоньку приучил людей к безнаказанности, человек знает, что ему не могут ответить, что он не может получить по голове за свои комментарии. Как говорится, Остапа понесло! Сложно представить, чтобы все были умными и образованными, это же невозможно, — констатировал музыкант.



Ранее Юрий Лоза рассказал о ведении хозяйства за городом. Вместе с женой Лоза живет в одноэтажном доме в поселке и выращивает растения, не требующие ухода. По словам композитора, он держит полтора десятка кур.