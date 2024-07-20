Волочкова публично призналась в любви к Шаляпину

Анастасия Волочкова периодически заявляла о близком предстоящем замужестве. Однако дальше разговоров дело не шло. Поклонники быстро менялись, но оставались постоянные друзья.

Правда, многолетняя дружба с Никитой Джигурдой завершилась громким скандалом. Но с обожателем богатых бабушек Прохором Шаляпиным давние отношения вышли на новый уровень.

Как рассказывает Экспресс Газета, накануне вечером Волочкову и Шаляпина заметили на прогулке в центре Москвы. После мероприятия, где выступала балерина, а певец был зрителем, пара отправилась на прогулку.

«С любимой сцены к любимому, Прохор, я тебя люблю и никому не отдам», — говорила Анастасия на камеру.



Ранее Никита Джигурда заявил, что Волочкова писала ему оскорбления «в уничижительной матерной форме» после конфликта. Актер отметил, что не раз помогал подруге, но она «все это забыла».