MACAN выпустил альбом I AM

Хип-хоп-артист MACAN представил первый за два года полноформатный альбом I AM, состоящий из 21 трека. В пластинку вошло множество фитов: с A.V.G, Jakone, Loc-Dog, Kiliana, SCIRENA, HUGOS и Sister, которая, судя по детскому голосу, похоже, буквально является сестрой рэпера.

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Закрепляя за собой позицию одного из главных российских покорителей чартов, Макан в последнее время обходился хитовыми синглами, не замахиваясь на большие проекты. Потому для его слушателей I AM стал особенно ожидаемой работой. Концепт пластинки заключается буквально в ее названии: чуть менее часа артист рассказывает о себе, об отношениях, вере, поднимает тему зависимостей и, конечно, приправляет все это уличной романтикой ночной Москвы со скрипом шин и ветром за окном машины.

В пластинке чувствуется влияние Басты: начиная от рефлексии под характерный лиричный бит с акцентом на клавишных и заканчивая буквально отсылкой к его треку «Ты была права» (2021). Отдельно стоит отметить романтичную песню «Первая буква имени», в которой Макан миксует хип-хоп с поп-роком, напоминая звучанием более ранний период творчества своего старшего коллеги.

Лонгплей вообще богат на треки о любовных взаимоотношениях. В «Заново» Макан говорит о близости, желании завести семью с той самой и заявляет, что если умрет, то все равно вернется к ней. Ближе к середине пластинки, во «Все равно», уже описываются конец романа, апатия, нежелание искать и забывать бывшую даму сердца. Однако буквально в следующем же треке «Как je» артист вновь начинает разговор о влюбленности, желании остановиться именно с этим человеком. Но это длится ровно до «Я хочу с тобой». В нем музыкант заявляет, что девушка слишком поменялась и он один сгорает в огне чувств. Как итог, в «Беги» он просит свою возлюбленную спасаться от него, предостерегая, что может неосознанно «убить».

Если вы переживете эти эмоциональные качели, провернувшиеся пару раз «солнышком», то получите бонус в виде трека «Детство на кухне у окна», в котором маленькая девочка зачитывает письмо себе в будущее, а также уже упомянутый потенциальный поп-рок-хит «Первая буква имени».

I AM как будто является сборником всего, что потенциально может тронуть сердца слушателей: здесь есть и размышления Макана о том, хороший он человек или плохой, и поднятие темы слабостей, упоминание походов к психологу, истории болезненных отношений, а также умиляющий детский голос. Рэпер сделал треки и для своей пацанской аудитории, и для женской, и даже немного поэкспериментировал, выйдя за рамки привычного стиля.

Поклонникам музыканта альбом явно придется по душе. Остальным же слушателям рекомендуем знакомиться с пластинкой дозированно: из-за последовательности треков, особенно в середине лонгплея, выдерживать лирический натиск артиста иногда становится тяжеловато.

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