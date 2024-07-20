Чернышев подал  в суд на застройщика купленной Заворотнюк квартиры

Анастасия Заворотнюк, узнав о своем заболевании, распорядилась имуществом, так что никаких проблем с разделом наследства после ее смерти нет. Как пишет «Комсомольская Правда»,

Анастасия с мужем Петром Чернышевым и их дочерью 5-летней Милой, а также с мамой Валентиной Борисовной жили в загородном доме. Семья заселилась туда в 2015 году.

Сейчас коттедж площадью 682 кв м в подмосковном поселке Крекшино оценивается в 120 миллионов рублей. Заворотнюк брала кредит на стройку в долларах, после скачка доллара выплачивала банку долги до 2018 года. Предположительно, дом и участок актриса переоформила на маму и младшую дочь.

У Анастасии были квартиры в Москве. Одна - на улице Мытная, вторая в районе Мосфильма на улице Улофа Пальме, где актриса была прописана. Эти квартиры были переписаны на старшую дочь и старшего сына, которые уже взрослые и живут самостоятельно.

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Также у нее были в собственности земельный участок в Сочи и квартира в новостройке Москвы.

После смерти Заворотнюк вдовец Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику. Пока Анастасия боролась с болезнью, супругу было не до судов. Видимо речь идет о несвоевременной сдаче дома.

Фигурист Петр Чернышев часто появляется на могиле жены Анастасии Заворотнюк . Мужчина постоянно меняет цветы, беспокоится о том, чтобы место, где похоронена его любимая супруга, выглядело ухоженно и достойно.