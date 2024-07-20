У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

Российская телеведущая и врач Елена Малышева может быть собственницей роскошного особняка в Нью-Йорке, стоимость которого оценивается в $6,4 млн, сообщает «Царьград». Интерьер изобилует позолотой, лепниной, мрамором и хрусталем, из-за чего интернет-пользователи обвинили телеведущую в безвкусице.

По данным «Царьграда», для покупки особняка стоимостью $6,4 млн Малышева могла взять в кредит $2,1 млн. Журналисты указали, что внешне здание напоминает дома богатых американских рабовладельцев, а внутри — музей. В частности, наибольшее впечатление на пользователей произвели скульптуры в виде темнокожих мальчиков, которые держат в руках лампы. Там напомнили, что сын телеведущей проживает в США.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее супруг, актер Бен Аффлек, публично заявили о продаже своего особняка. Дом в Беверли-Хиллз обойдется покупателю в $68 млн (6 млрд рублей). В особняке насчитывается 12 спален и 24 ванные комнаты.

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До этого стало известно, что стоимость трехэтажного особняка певицы Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, который она переписала на внука Никиту Преснякова, возросла на 19,5 млн рублей. Информация о продаже дома обновилась на сайте недвижимости: изменились цена и фотографии. Сейчас особняк Примадонны оценивают в 152 млн рублей.