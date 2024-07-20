Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих в зоне СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина и фронтовой коллектив Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертом в тылу зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.



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В министерстве отметили, что Чичерина исполнила ряд своих песен на стихи писателя Александра Проханова, а также исполнила ряд новых песен, написанных о народе Донбасса, вместе с музыкантами и балетной группой.

"Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретиться с вами. Только с ансамблем Центрального военного округа я так шумно играю и мне это нравится", - приводятся в сообщении слова Чичериной.



По завершении выступления большинство зрителей попросили артистку оставить автограф.