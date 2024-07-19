Звезду «Зачарованных» развели с мужем спустя несколько дней после смерти

Звезда популярного сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти официально развелась с мужем спустя два дня после смерти. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что в последние дни жизни Доэрти вела бракоразводный процесс с фотографом Куртом Исваринко, с которым прожила 14 лет. Причиной развода актриса назвала измену мужа. При этом соглашение о разводе было подписано всего за день до смерти Доэрти, но суд одобрил документ только через несколько дней — на тот момент актриса была уже два дня как мертва.

Напомним, что Доэрти ушла из жизни 13 июля.