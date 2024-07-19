Певец Shaman прокомментировал свое отношение к YouTube

Певец SHAMAN прокомментировал своё отношение к зарубежному видеохостингу YouTube.

«Кто-нибудь знает, что такое YouTube? По-моему, никто не знает...» — отметил он.



На вопрос корреспондента RT Кости Придыбайло об иноагентах, которых «корёжит от происходящего», SHAMAN ответил лаконично: «Можно пожелать им только одного — здоровья».

«Я самый счастливый, живу я в России», — подчеркнул артист.



Вечером 19 июля рядом с посольством США в Москве проходит сольный мини-концерт SHAMAN.

Он опубликовал новый клип на песню «Душа нараспашку».