Один из членов семьи Пугачевой вернулся в Россию
Жена внука Аллы Пугачевой и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова вернулась в Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что несколько дней назад Краснова вернулась в Москву из США. Здесь она уже успела встретиться с беременной подругой, после чего посетила блогерскую вечеринку, но по дороге застряла в лифте.
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«Пришлось провести душную вечеринку в лифте», — сообщила Краснова в своих социальных сетях.
Причину своего возвращения Краснова пока не назвала. Ее муж Никита Пресняков также все еще находится в США.
Ранее Алла Пугачева обратилась к внуку Никите Преснякову в соцсетях.