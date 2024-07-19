Один из членов семьи Пугачевой вернулся в Россию

Жена внука Аллы Пугачевой и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова вернулась в Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что несколько дней назад Краснова вернулась в Москву из США. Здесь она уже успела встретиться с беременной подругой, после чего посетила блогерскую вечеринку, но по дороге застряла в лифте.

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«Пришлось провести душную вечеринку в лифте», — сообщила Краснова в своих социальных сетях.



Причину своего возвращения Краснова пока не назвала. Ее муж Никита Пресняков также все еще находится в США.

Ранее Алла Пугачева обратилась к внуку Никите Преснякову в соцсетях.