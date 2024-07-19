Ким Кардашьян рассказала о  редком заболевании сына

Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании кожи у своего сына, попутно поведав о своей борьбе с псориазом. «Это заболевание перешло от моей мамы ко мне... и я передала его в другой форме моему сыну, у которого витилиго очень лёгкой степени», — рассказала 43-летняя звезда реалити-шоу слушателям подкаста в понедельник.

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Это заболевание возникает, когда клетки, вырабатывающие пигмент, перестают функционировать. Но Кардашьян уточнила, что состояние её малыша сейчас под контролем.

«Я ничего не знала об этом, но мне пришлось всё узнать, выяснить, откуда это взялось, что это наследственное, узнать больше и поделиться этим», — сказала она.



Звезда также отметила, что у её детей бывает экзема. Она не уточнила, у кого из двух её сыновей — 8-летнего Сейнта или 5-летнего Псалма — было диагностировано витилиго, которым, по данным компании Pfizer, страдает всего 0,5-1% населения планеты. Ким не стала вдаваться в подробности о здоровье своего ребёнка, но рассказала о своих собственных проблемах с псориазом.

«Я готова на всё. Я пробовала специальные травы, холистический способ, диету из сока сельдерея в течение шести недель, все крема, всё мыло: от натуральных до ненатуральных», — поведала она доктору Таису Алиабади о лечении.



Создательница Skims впервые заметила свой псориаз на вечеринке по случаю дня рождения сына Кортни Кардашьян Мейсона, когда на ней было платье с блёстками, которое вызвало зуд. После укола кортизона у Ким на время прекратились симптомы, но спустя пять лет псориаз вернулся, и она больше никогда не могла избавиться от него полностью. «Он здесь, чтобы остаться», — призналась звезда.

Ким не раз рассказывала о своём псориазе, а в марте 2019 года даже выложила селфи, на котором видно, как он распространяется по её лицу. В том же месяце она защищала солярий в своём офисе Skkn by Kim, поскольку его использование помогает ей облегчить симптомы. Звезда с сарказмом сказала в эпизоде реалити-шоу, что ей повезло быть единственной из братьев и сестёр, кто испытал это.

Источник фото: Gettyimages; Социальные сети