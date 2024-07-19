Экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал мобилизацию на Украине. Об этом он рассказал в подкасте Raw Politik, фрагмент из которого опубликован в социальной сети X.

По мнению Уотерса, Киев собирается насильно мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы «использовать их как пушечное мясо ради нового особняка для Зеленского». Кроме того, музыкант также добавил, что Россию спровоцировали на начало СВО.

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«Я слышу, что на Украине сейчас говорят о мобилизации еще 100 тысяч или 200 тысяч глубоко нежелающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще, чтобы отойти от дел с его миллиардами, когда он уйдет со своей семьей, что он сделает достаточно скоро», — заявил Уотерс.



Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить в зоне СВО.