Лопес оставила таинственное послание для Аффлека

Певица Дженнифер Лопес опубликовала загадочный пост с предполагаемым обращением к Бену Аффлеку. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Певица показала в личном блоге фотографию, на которой едет на велосипеде.

«Ох, куда ты пойдешь…», — таинственно подписала пост Лопес.



Поклонники предположили, что пост адресован именно Бену Аффлеку и недавним новостям об их разводе.

Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.

В конце июня Дженнифер Лопес улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте. Знаменитость надела молочный топ-бандо и цветочные шорты с завышенной талией.