Паша Техник под веществами сбежал с концерта в Казани

Треш-блогер и рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) не явился на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, его следующее выступление на всякий случай уже отменили в Челябинске.

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Согласно информации SHOT, вечером 18 июля артист должен был выступить в казанском клубе Bazzar. В социальных сетях он упомянул, что прибыл в Татарстан. После этого рэпер заселился в отель и исчез. Вечером Техника поймали на улицах города — он был уже в неадекватном состоянии, вероятно, снова под воздействием запрещенных веществ.

Организаторы пообещали вернуть деньги фанатам рэпера за билеты. Есть версия, что Техник продолжает бегать по Казани, последний раз его видели у Чёрного озера.

Ранее его бывшая жена Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) сообщила, что Техника избили и ограбили. У артиста забрали куртку за 500 тысяч рублей. По ее словам, также у рэпера пропал телефон и ключи от квартиры.

До этого рэпер Hofmannita (Анна Михеева) в своем Telegram-канале извинилась перед посетителями скандального концерта в Москве. Артистка признала, что продемонстрировала «ужасное поведение» на мероприятии, и пообещала компенсировать ущерб всем пострадавшим от ее действий. Отмечается, что в ходе концерта она вырывала телефоны из рук фанатов и бросала их в толпу.