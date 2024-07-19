Стало известно, сколько Погребняк заработал на хранении вещей

Футболист Павел Погребняк заработал 50 миллионов рублей на хранении вещей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости знаменитостей».

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Спортсмен входит в состав учредителей ООО «Облсклад» — компания осуществляет деятельность по складированию и хранению.

«По данным свежей бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль компании составила 50 миллионов рублей, а выручка — 76 миллионов», — сообщили журналисты.



Павел Погребняк восемь лет был официально женат на модели Марии, а весной 2023 года СМИ сообщили, что она рассталась с мужем из-за его измен. Экс-супруги воспитывают троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.

Мария Погребняк скоро в четвертый раз станет матерью. Она ждет ребенка от бизнесмена Игоря Головинского. Пару впервые заметили на дне рождения блогера Алины Акиловой, в сети появились кадры с влюбленными, где они целовались и держали друг друга за руки. Погребняк не раскрывала подробности их романа, но отмечала, что встретила достойного мужчину. Головинский раньше не был женат, и у него нет детей от предыдущих отношений.