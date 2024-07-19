Раскрыты подробности 30-летнего конфликта Брэда Питта и Тома Круза

30 лет назад состоялась премьера фильма «Интервью с вампиром» — ровно это же количество времени длится вражда Брэда Питта и Тома Круза, исполнивших в кинокартине главные роли. Вот уже три десятка лет актеры не снимались вместе, да и вообще старались как можно меньше пересекаться друг с другом.

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Однако по иронии судьбы сейчас оба голливудских красавца работают над своими новыми проектами в Великобритании — инсайдеры опасаются, что острова может быть мало для них двоих.

Издание In Touch Weekly, пообщавшись с анонимным источником, пишет, что актеры за долгие годы так и не смогли преодолеть разногласия, и теперь, когда Брэд снимается в фильме о гонках «Формулы-1» в Лондоне, где уже длительное время живет Том, конфликт может обостриться.

«Они преуменьшают это публично, но не секрет, что они не выносят друг друга. А теперь, когда Брэд снимается в Великобритании, Том использует любую возможность, чтобы наброситься на него», — говорит собеседник портала.



Уточняется, что Круз очень ревностно относится к своей «новой родине», а когда речь идет о его заклятом враге, так тем более! По мнению экс-супруга Николь Кидман, Питт намеренно крадет его внимание и славу, работая в Англии с той же командой, с которой Том трудился над фильмом «Миссия невыполнима». Круз настроен решительно в новой битве и уже пошел в атаку. Он публично критикует предстоящую ленту с Брэдом в главной роли и, предполагает инсайдер, совсем скоро это может выйти за рамки допустимого. Зная Брэда, у него тоже найдется что ответить.