Сергей Шнуров отказался вернуть 140 млн за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации источника, агент Шнурова пытается оспорить решение суда о взыскании с него 90 млн за отмененный концерт в «Лужниках» в сентябре 2023 года. Также он хочет отменить решение о возмещении 50 млн за срыв выступления в Санкт-Петербурге.

Шнуров должен был выступить в Москве в 2023 году, но мэрия города не предоставила ему разрешение. Организатор предложил перенести концерт на другую площадку, но Сергей отказался, настаивая на «Лужниках». После этого компания потребовала вернуть аванс в размере 90 млн рублей за нарушение условий договора. Несмотря на отмену мероприятия, Шнуров приехал на арену вместе с музыкантами и нотариусом, чтобы зафиксировать формальное выполнение обязательств перед организатором. После этого он расторг договор и отказался от выступления в Санкт-Петербурге.

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