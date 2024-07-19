Теракт в «Крокусе», тайная свадьба, отмена в РФ: где сейчас певица Манижа

Певица Манижа (Манижа Сангин) после теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, выступила с заявлением, которое вызвало шквал критики. Куда пропала артистка, что известно о ее личной жизни?

Что Манижа говорила о «Крокусе»

Весной после теракта в «Крокусе» певица опубликовала видеообращение, в котором назвала случившееся «зверской ночью». Тогда же она выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.



Она добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми.

Позднее певица заявила, что не пыталась оправдать устроивших теракт в «Крокусе». Тогда же она вновь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана.

Однако заявления не остались не замеченными не только общественными деятелями, но и Следственным комитетом РФ. Сообщалось, что СК может провести в отношении Манижи проверку на оправдание терроризма.

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что его удивляет отсутствие у Манижи сострадания к жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, при этом исполнительница жалеет подозреваемых в теракте, с которыми, как она считает, «жестоко обошлись».

Правда ли, что Манижу «отменили»

В середине апреля Telegram-канал Mash писал об «отмене» артистки. Манижа жаловалась, что ее «лишили большой сцены» не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.

«Певицу Манижу лишили большой сцены, фестивалей и стадионов после сочувствия террористам из „Крокуса“. Артистка жалуется: помимо России, отказы идут из Белоруссии и Казахстана. Остались лишь корпоративы за 1,5 млн рублей», — говорится в публикации.



Отмечается, что стоимость корпоративов Манижи возросла на 500 тысяч рублей, еще в 2022 году они стоили в районе миллиона рублей.

После этого общественный деятель Сергей Костеренко призвал провести проверку в отношении людей, которые заказывают на корпоративы певицу. Он подчеркивал, что артистка «неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России».

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев советовал Маниже сделать что-то полезное для России, если она хочет выступать в стране. Он призвал артистку брать пример с рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который отправлял большие суммы денег нуждающимся, не живя в РФ.

Как Киркоров хотел помочь Маниже

30 апреля, в день своего 57-летия, поп-король Филипп Киркоров представил новую песню «Дальше буду жить», написанную Манижей. Зрители в Сети бурно отреагировали на релиз. По мнению некоторых, поп-король «ходит по тонкому льду», работая в соавторстве с «отмененной» в России артисткой.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отметил, Киркоров выпустил песню, поскольку она стала отражением того, что происходит в его жизни. Тем не менее эксперт отметил, что авторство Манижи стало для него шоком.

Что известно о личной жизни Манижи

Исполнительница растит дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании, за которого тайно вышла замуж в сентябре 2022 года. Недавно артистка опубликовала фотографию в облегающем спортивном костюме, чтобы показать поклонникам, как выглядит ее фигура спустя год после родов.