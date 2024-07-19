Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах

Певица Юлия Савичева в беседе с "Пятым каналом" рассказала о своих "красных флагах" в мужчинах.

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По мнению звезды, она настороженно относится к мужчинам, которые слишком быстро делают предложение избраннице.

"Сразу же хочет жениться. Это прям, мне кажется, первый "красный флаг". Когда все очень быстро, знаете, так происходит", - объяснила Савичева.



Исполнительница отметила, что слишком быстрое развитие отношений после знакомства - это тоже "красный флаг". Она считает, что "миллиард комплиментов" и "миллиард восхищений" могут означать, что с партнером что-то не так.

"На руках понесли, розами завалили — это, мне кажется, один большой "красный флаг"!" - заявила Савичева.



Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова в 2014 году. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношениях, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии с бабушкой и дедушкой.