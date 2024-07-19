Певец заявил, что сегодня вечером устроит концерт в Москве перед зданием американского диппредставительства.

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Встречаемся в 21:00 у посольства США», — сказал артист в интервью РИА Новости.



Shaman отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.

SHAMAN впервые за долгое время появился на публике с супругой

Ранее видеохостинг также заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.