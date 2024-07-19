Shaman анонсировал митинг у посольства США против блокировки пользователей YouTube
Певец заявил, что сегодня вечером устроит концерт в Москве перед зданием американского диппредставительства.
«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Встречаемся в 21:00 у посольства США», — сказал артист в интервью РИА Новости.
Shaman отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.
SHAMAN впервые за долгое время появился на публике с супругой
Ранее видеохостинг также заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.