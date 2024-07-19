Анна Седокова, Мари Краймбрери, МакSим и другие выступили на «Вечернем Звуке»

18 июля HiFi-стриминг Звук провел первую музыкальную презентацию под открытым небом — «Вечерний Звук On air». Событие впервые прошло в новой локации — в Московском городском гольф-клубе.

© Звук

© Андрей Калмыков

© Андрей Калмыков

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Андрей Калмыков

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Андрей Калмыков

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Ирина Полярная

© Андрей Калмыков

В этот раз треки представили певицы МакSим, Мари Краймбрери, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Мария Зайцева, PushNova, рейв-исполнительница DEAD BLONDE, DJ SMASH, хип-хоп-исполнитель ST, поп-группы «5УТРА» и «Мохито», а также Бакс, Зомб, WALLEM и Антон Токарев.

© Андрей Калмыков

Кроме того, на сцене выступил молодой артист Jummy, который попал в плейлист ГРОМЧЕ. Это редакторская линейка плейлистов в разных жанрах, где представлены топовые релизы от набирающих популярность артистов. Попасть туда можно с помощью приложения СТУДИО, которое Звук создал для поддержки новых имен в музыке.

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Ирина Полярная

© Андрей Калмыков

© Ирина Полярная

© Ирина Полярная

© Ирина Полярная

© Ирина Полярная

Ведущими мероприятия стали генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин и певица Анжелика Пушнова. А поддержать артистов пришли музыканты и медийные гости: футболист Даниил Денисов, аккордеонист Петр Дранга, диджей Катя Гусева, ZAUR&MEIRINKITO, Нюта из «Ранеток», ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, блогер Владос Мирос и другие.

«Вечерний Звук» растет, и в середине лета мы решили выйти за границы нашего традиционного пространства СТУДИО на Кутузовском. Выбор пал на зеленый газон Московского городского гольф-клуба. У нас появилась возможность пригласить больше блогеров, журналистов, представителей медиа и селебрити. Середина лета — прекрасный повод собрать самую теплую новую музыку, познакомиться с ней и обратить на нее внимание слушателей.

Сергей Балдин генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук



Все треки, представленные на «Вечернем Звуке», попадают в специальные плейлисты Звука в HiFi-качестве.

«Вечерний Звук» — это серия мероприятий, традиционно проводимых в пространстве СТУДИО. Там молодые и известные артисты презентуют новые релизы, а также исполняют проверенные хиты.