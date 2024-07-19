Певица Алсу откровенно ответила на вопросы журналистов о скандальном разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она подчеркнула, что дети в курсе происходящего. Passion.ru

«Как их отгородишь от всего? Это невозможно. Естественно, все открыто, они все видят. Но для них я просто мама, они иногда с каким-то удивлением и стеснением реагируют, как мне оказывают знаки внимания в разных местах. До сих пор не могут поверить. Недавно пришли и сказали: "Мама, да ты легенда"», - рассказала певица. Super.ru

Сказала несколько слов Алсу и по поводу своего состояния: «Время лечит, как говорится. Все нормально». Popcake.tv