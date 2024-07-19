Певица Алсу откровенно ответила на вопросы журналистов о скандальном разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она подчеркнула, что дети в курсе происходящего.

«Они взрослые, 16-18 лет, как их оградишь? Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и мое сердце. Все знают и поддерживают, - рассказала Алсу в беседе с Kp.ru.



Певица подчеркнула, что на разводе жизнь не заканчивается, а также вспомнила знаменитую фразу о том, что в 40 лет все только начинается.

Алсу призвала поклонников не переживать за нее, так как она давно научилась не бояться, а все душевные травмы залечит время.

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее Алсу сообщила, что решилась на сольный концерт после расставания с мужем. Артистка анонсировала выступление, которое состоится 16 октября 2024 года в Московском международном доме музыки. По словам певицы, билеты уже поступили в продажу.