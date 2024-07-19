Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать на россиянах

Актер Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России, несмотря на то, что теперь живет за границей. Звезда «Кухни» продает сборник своих стихотворений в известном маркетплейсе. Один экземпляр стоит 854 рубля со скидкой. Подробности узнал портал «Страсти».

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После увольнения из МХТ им. Чехова Назаров уехал из страны вместе с женой. Сам он назвал это не эмиграцией, а «отпуском», который продолжается уже полтора года. Сейчас актер активно публикует сатирические произведения в Сети, дает интервью и критикует Россию и соотечественников. Постоянной работы за границей у него нет, но иногда он дает концерты.

Ближайшее выступление Дмитрия Назарова пройдет в Барселоне. Об этом он рассказал в социальных сетях. Туда актер собирается привезти свой сборник стихотворений под названием «Без кожи», по всей видимости, чтобы повысить продажи.

Пока у Назарова только одна книга. Однако, как он сам говорит, не последняя. В Интернете сборник актер продает лично, без посредников.

Напомним, что глава ФПБК Виталий Бородин в беседе с порталом «Страсти» заявил, что займется вопросом признания Назарова и его жены иноагентами. По его словам, актеры уже давно были «завербованы другими странами».

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как Дмитрий Назаров живет за рубежом.