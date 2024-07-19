Бывшего мужа Ивлеевой заподозрили в новом романе

Рэпер Элджей спровоцировал слухи о новом романе с 29-летней певицей Anikv (Анна Онанова). Как сообщает Telegram-канал «Звездач», музыканты опубликовали в социальных сетях совместный снимок.

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В комментариях под фотографией люди поздравляют артистов. Некоторые признаются, что оказались удивлены их внезапным союзом.

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Напомним, что 30-летний Элджей ранее был женат на блогере Насте Ивлеевой. Они рассекретили свой роман летом 2018 года, официально зарегистрировали брак в 2019 году, а расторгли — в 2021 году. Ивлеева рассказывала, что они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Она признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку Узенюк заменял ей всех.

29-летняя Anikv ранее встречалась с хип-хоп музыкантом Saluki (Арсений Несатый). Они были вместе почти пять лет и расстались в конце августа 2022 года. Онанова заявляла, что расставание было для нее непростым.