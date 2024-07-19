Актер и шоумен Никита Джигурда в беседе с mk.ru признался, что уже 10 месяцев не видел Анастасию Волочкову.

Также артист заверил, что "не спаивал" балерину, и она продолжает употреблять алкоголь во время того, как они больше не общаются. Джигурда рассказал, какие напитки больше всего предпочитает Волочкова.

"Настенька во времена нашего общения только просекко свое любимое употребляла. Бывало, после спектаклей ром грейпфрутовым соком разбавляла", - признался актер.



Джигурда рассказал, что однажды пришел к бывшей подруге в гости и принес настойку. Однако Волочкова не стала пить ее.

"Я однажды как-то приносил ей во фляжке, но она к настойке не проявила интерес. Ее порой неадекватные, болезненные реакции на события говорят, что вместо реальности она видит то, что хочет. И гипертрофированное понимание своей роли – в том смысле, что "я великая Волочкова, а вы все погулять вышли" – это самое мягкое, что происходит", - высказался шоумен.



Джигурда заявил, что Волочкова писала ему оскорбления "в уничижительной матерной форме" после конфликта. Актер отметил, что не раз помогал подруге, но она "все это забыла".

Сейчас шоумен не общается с танцовщицей после публикации их совместного видео. В том ролике актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. Затем танцовщица подала заявление в СК России на обидчика, слившего ролик.