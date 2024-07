Певица PinkPantheress заявила, что не слушает музыкальные альбомы

Британская артистка PinkPantheress призналась в подкасте Kids Take Over, что не слушает музыкальные альбомы. Певица больше любит воспринимать отдельные композиции. По словам исполнительницы, ее удивило, когда фанаты стали спрашивать, какие песни войдут в ее альбом Heaven Knows. Его выход запланирован на 10 ноября.

Также артистка написала в соцсетях, что нет правильного способа слушать музыку или создавать ее.

«Люди пытаются сказать, что есть нечто, мешающее им наслаждаться искусством в той форме, в которой они хотят. Кого волнует, слушаю ли я альбомы полностью. Это музыка, она должна быть уникальной для каждого», — добавила певица.



Ранее PinkPantheress призналась, что песни не должны быть длиннее двух с половиной минут.