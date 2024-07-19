Фирму Ивлеевой исключили из реестра предпринимателей

Компанию блогера Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники, знаменитость могла вовремя не сдать налоговую отчетность.

Компания занимается реализацией чипсов и лимонадов. По данным канала, официально «Коленки пчелы» вышли из реестра МСП 10 июля, пробыв в нем 3 и года и 4 месяца.

Участникам реестра доступны различные льготы от государства. Например, кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, упрощенный бухгалтерский учет, сокращенные сроки проверок и прочее. Теперь Ивлеева не сможет рассчитывать на подобную поддержку.

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Ранее канал сообщал, что Lamborghini Urus Ивлеевой, который она приобрела в кредит за 40 млн рублей в 2023 году, арестовали из-за долгов по налогам. На данный момент она должна ФНС почти 21 млн рублей.