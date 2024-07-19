Лолита Милявская призналась в изменах мужьям

60-летняя певица Лолита Милявская призналась, что изменяла мужьям. Об этом стало известно в эфире шоу «5 книг» YouTube-канала «Телеканал КЛЮЧ».

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Лолита призналась, что никогда не считала себя идеальной. По словам певицы, в свое время она изменяла возлюбленным, о чем сегодня не жалеет. При этом Милявская назвала себя «добродетельной». Она отметила, что за всю жизнь никого не убила и не «растерзала».

«Я в принципе всегда была уверена, что у меня будет спокойная добродетельная жизнь. Как я удивлялась, что жизнь никогда не была спокойной. Внутри я считала себя добродетельной. Я очень долго не изменяла мужьям. В какой-то момент начала это делать. И начала это делать слишком поздно, потому что думала о добродетели», — высказалась знаменитость.



Напомним, что певица 5 раз была в браке. В 2020 году она со скандалом развелась с тренером по сквошу.

Ранее Лолита заявила, что считала себя плохой матерью из-за отсутствия в жизни дочери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 47-летний певец Николай Басков засветил кольцо на безымянном пальце в эфире шоу.